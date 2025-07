US-Amerikaner besuchen in Holler Heimat ihrer Vorfahren

Trotz der Entfernung von mehr als 8500 Kilometer Luftlinie ist das Westerwalddorf Holler mit Fredericksburg in Texas verbunden. Denn im 19. Jahrhundert sind Hollerer dort in die USA ausgewandert. Deren Nachfahren sind nun zu Besuch gewesen.

Eine besondere Reise führte in diesem Sommer eine Familie aus Texas in das Westerwalddorf Holler: Loretta Klein-Schmidt, ihr Mann Charles sowie ihre Tochter Heidi und Schwiegersohn Rudi Wattiez begaben sich auf die Spuren ihrer Vorfahren. Ihre familiären Wurzeln reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert – nämlich bis zu Lorettas Urgroßvater Peter Nebgen, der 1881 aus Holler in die Vereinigten Staaten auswanderte.

Ziel seiner Reise war Fredericksburg in Texas – eine Stadt, die 1845 von deutschen Siedlern gegründet wurde und bis heute stark vom deutschen Erbe geprägt ist. Viele Häuser ähneln denen im Westerwald, Nachnamen klingen deutsch, und die deutsche Sprache wird zumindest in Teilen der Bevölkerung noch gepflegt.

„Wir fühlen uns unserer deutschen Herkunft bis heute sehr verbunden.“

Loretta Klein-Schmidt

Loretta Klein-Schmidt ist eine derjenigen, die diese Tradition aktiv aufrechterhalten. Sie trifft sich regelmäßig mit einer deutschsprachigen Gruppe, um die Sprache und Kultur ihrer Herkunft zu bewahren. „Wir fühlen uns unserer deutschen Herkunft bis heute sehr verbunden“, erzählt sie. Kein Wunder also, dass Fredericksburg mit seinem starken Bezug zur deutschen Geschichte jährlich zehntausende Touristen anzieht – allein das Oktoberfest lockt rund 40.000 Besucher in die Stadt mit ihren 15.000 Einwohnern.

i Von links nach rechts: Irmtrud Thome, Loretta Klein-Schmidt, Heidi Schmidt-Wattiez, Inge Wick, Charles Schmidt, OB Uwe Meyer, Gerhard Wick, Herbert Thome Lena Bongard

Die Besucher wurden von Ortsbürgermeister Uwe Meyer in Holler herzlich willkommen geheißen. „Es ist immer wieder schön, wenn der Kontakt nicht abbricht und wir Besuch aus Fredericksburg bekommen“, betont er. Loretta und ihr Mann Charles hatten Holler bereits 2019 besucht. Diesmal wurden sie allerdings von Lorettas Tochter Heidi und ihrem Mann Rudi begleitet. Auch Heidi spricht deutsch, da sie in der High School vier Jahre deutsch gelernt hat und ein Au-pair in Deutschland gemacht hat.

30 Jahre besteht bereit der Kontakt

Den Kontakt zu Holler hält die amerikanische Familie schon seit über dreißig Jahren. 1994 war in Montabaur die „Deutsch-Texanische-Gesellschaft“ gegründet worden, worüber der Kontakt zu Lorettas Familie entstand. Die Vorsitzende Inge Wick hatte damals in den Archiven recherchiert und somit den Kontakt nach Texas ermöglicht. 1998 wurde so eine Reise nach Texas arrangiert, um Heimaterde aus Holler nach Fredericksburg zu bringen. Seit 1994 besteht besonders zwischen den Gastgebern Irmtrud und Herbert Thome und Loretta und Charles eine enge Freundschaft.

i Ortsbürgermeister Uwe Meyer überreicht Loretta Klein-Schmidt ein Willkommensgeschenk. Lena Bongard

Der aktuelle Besuch der Familie begann mit einer kleinen Einführung in die Geschichte Hollers und der Auswanderer, die mit einigen alten Dokumenten und Bildern dargestellt wurden. Ortsbürgermeister Uwe Meyer zeigte den Besuchern das Rathaus von Holler und dessen Archiv. Weiter ging es auf den Friedhof, wo jedoch lediglich das Grab einer entfernten Verwandten zu finden war. Auch eine Besichtigung in der Kirche war ein Muss, da dort der der Urgroßvater von Loretta getauft wurde. Am Ende besuchten Loretta, Charles, Heidi und Rudi den Platz, auf dem einst das Haus von Peter Nebgen stand. Obwohl die Gäste aus Fredericksburgh ein altes Foto zum Vergleich hatten, war jedoch vom alten Wohnhaus nicht mehr viel zu erkennen. „Hier hat sich natürlich viel verändert, wie in Texas auch“, bemerkt Loretta, „In Fredericksburgh gibt es allerdings eine strenge Regel, alte Gebäude nicht abzureißen“. Stattdessen sollen die historischen Gebäude renoviert werden, um die alten Mauern zu erhalten.

i v.l.n.r. Charles Schmidt, Loretta Klein-Schmidt, Heidi Schmidt-Wattiez und Rudi Wattiez Lena Bongard

Hoffen auf ein baldiges Wiedersehen

Das ist eine Maßnahme, um die deutschen Wurzeln der Stadt sichtbar zu halten. Doch es gibt auch Probleme. „Viele der jüngeren Leute interessieren sich nicht für die deutsche Herkunft“, berichtet Charles, auch deutsch sprechen immer weniger Menschen. Umso wichtiger ist es Loretta, auch ihrer Tochter und deren Mann den Herkunftsort ihres Urgroßvaters zu zeigen. Denn so stärken sie nicht nur die Verbindung zwischen Fredericksburg und Holler, sondern spüren auch ihren eigenen Wurzeln nach. Die Hoffnung besteht, dass dieser Austausch weiterlebt – in Begegnungen, Erzählungen und vielleicht bald auch einem Wiedersehen.