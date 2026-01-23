Keine Erklärung für Feuer: Ursache für Wohnwagenbrand in Maxsain noch unklar
Angsteinflößende Szenen spielten sich auf dem Campingplatz in Maxsain ab, als ein Wohnwagen in Flammen aufging. Wie es zu dem Feuer kam, ist laut Angaben der Polizeiinspektion Montabaur noch unklar.
Ein Brand auf einem Campingplatz in Maxsain hat am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Dabei wurde der 68-jährige Eigentümer verletzt. Was zu dem Unglück geführt hat, ist laut Angaben der Beamten auf Nachfrage unserer Zeitung vom Freitagmorgen allerdings noch nicht klar.