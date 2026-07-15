Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandverursachung. Der Schaden an dem Gebäude in Hahn am See wird auf sechsstelligen Betrag geschätzt.
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Was den Gebäudebrand am frühen Sonntagmorgen, 12. Juli, in Hahn am See ausgelöst hat, ist laut Kriminalinspektion Montabaur noch nicht ermittelt. „Die Brandursachenermittlungen sind derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. Es bestehen derzeit keine konkreten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandverursachung“, heißt es auf unsere Nachfrage.