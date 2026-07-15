Feuer in Hahn am See Ursache für Wohnhausbrand ist weiter unklar Angela Baumeier 15.07.2026, 13:08 Uhr

i Warum es zu dem Wohnhausbrand in Hahn am See gekommen ist, kann noch nicht gesagt werden, die Ursachenermittlungen sind derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. Thomas Sehner/Feuerwehr VG Wallmerod

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandverursachung. Der Schaden an dem Gebäude in Hahn am See wird auf sechsstelligen Betrag geschätzt.

Was den Gebäudebrand am frühen Sonntagmorgen, 12. Juli, in Hahn am See ausgelöst hat, ist laut Kriminalinspektion Montabaur noch nicht ermittelt. „Die Brandursachenermittlungen sind derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. Es bestehen derzeit keine konkreten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandverursachung“, heißt es auf unsere Nachfrage.







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