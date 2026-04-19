Trend in Montabaur
Urban Sketchers halten ihre Heimat in Skizzen fest
Beim Urban Sketchen ist man in guter Gesellschaft - und doch zeichnet jeder sein eigenes Motiv.
Beim Urban Sketchen ist man in guter Gesellschaft - und doch zeichnet jeder sein eigenes Motiv.
Lena Bongard

Wie unterschiedlich ein und dieselbe Umgebung wahrgenommen werden kann, zeigt seit ein paar Jahren eine Urban-Sketching-Gruppe in Montabaur. Unsere Zeitung hat die Künstler bei einem ihrer Treffen begleitet. 

Lesezeit 2 Minuten
In einer Welt, die oft stressig und gehetzt ist und wo sich vieles digital abspielt, ist Urban Sketching ein Gegenentwurf. Die Urban-Sketchers-Bewegung, die 2007 in Seattle ins Leben gerufen wurde, hat weltweit Anhänger. Künstler zeichnen hierbei ihre Umgebung, ihre Heimat oder Orte, die sie besuchen – dabei zeichnen sie alles direkt vor Ort.

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