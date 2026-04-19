Wie unterschiedlich ein und dieselbe Umgebung wahrgenommen werden kann, zeigt seit ein paar Jahren eine Urban-Sketching-Gruppe in Montabaur. Unsere Zeitung hat die Künstler bei einem ihrer Treffen begleitet.
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In einer Welt, die oft stressig und gehetzt ist und wo sich vieles digital abspielt, ist Urban Sketching ein Gegenentwurf. Die Urban-Sketchers-Bewegung, die 2007 in Seattle ins Leben gerufen wurde, hat weltweit Anhänger. Künstler zeichnen hierbei ihre Umgebung, ihre Heimat oder Orte, die sie besuchen – dabei zeichnen sie alles direkt vor Ort.