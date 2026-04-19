Trend in Montabaur Urban Sketchers halten ihre Heimat in Skizzen fest Lena Bongard 19.04.2026, 09:00 Uhr

i Beim Urban Sketchen ist man in guter Gesellschaft - und doch zeichnet jeder sein eigenes Motiv. Lena Bongard

Wie unterschiedlich ein und dieselbe Umgebung wahrgenommen werden kann, zeigt seit ein paar Jahren eine Urban-Sketching-Gruppe in Montabaur. Unsere Zeitung hat die Künstler bei einem ihrer Treffen begleitet.

In einer Welt, die oft stressig und gehetzt ist und wo sich vieles digital abspielt, ist Urban Sketching ein Gegenentwurf. Die Urban-Sketchers-Bewegung, die 2007 in Seattle ins Leben gerufen wurde, hat weltweit Anhänger. Künstler zeichnen hierbei ihre Umgebung, ihre Heimat oder Orte, die sie besuchen – dabei zeichnen sie alles direkt vor Ort.







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