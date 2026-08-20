Am Mittwochabend entschieden wenige Kilometer Entfernung darüber, wie stark eine Gemeinde vom Unwetter getroffen wurde. Besonders schlimm erwischte es den östlichen Teil der Verbandsgemeinde Wirges nördlich von Montabaur.
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Auf den Straßen liegen Steine und Dachziegel. Einsturzgefährdete Gebäude sind notdürftig mit Flatterband abgesichert. Vielerorts gibt es am Donnerstagmittag noch keinen Strom. Gleich mehrere Orte in der Verbandsgemeinde Wirges wurden am Mittwochabend heftig vom Unwetter getroffen.