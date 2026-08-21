Sturm in Höhr-Grenzhausen
Unwetter trifft die Werkstatt von Suat Demirtas schwer
Suat Demirtas hat sechs Kunden erklären müssen, dass ihre Autos durch den Sturm zerstört wurden. "Das waren keine leichten Telef
Suat Demirtas hat sechs Kunden erklären müssen, dass ihre Autos durch den Sturm zerstört wurden. "Das waren keine leichten Telefonate." Er schätzt, dass die Werkstatt eine Woche lang geschlossen bleiben muss. Trotz aller Probleme sieht er aber auch das Positive. "Wir hatten ein Riesenglück, dass niemand verletzt wurde,"
Camilla Härtewig

Suat Demirtas’ Reifen- und Autocenter in Höhr-Grenzhausen wurde vom Unwetter schwer getroffen. Sechs Kundenautos sind beschädigt, Dach und Schaufenster teils zerstört. Doch der Unternehmer ist vor allem eines: dankbar, dass niemand verletzt wurde.

Lesezeit 2 Minuten
Als es am Mittwochabend plötzlich stockdunkel wird, ahnt Suat Demirtas noch nicht, was wenige Minuten später auf sein Reifen- und Autocenter (RAC) in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen zukommt. Sein Sohn, der eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker macht, ist gerade mit Freunden in der Werkstatt und schraubt.
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