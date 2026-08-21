Unwetter trifft die Werkstatt von Suat Demirtas schwer
Suat Demirtas’ Reifen- und Autocenter in Höhr-Grenzhausen wurde vom Unwetter schwer getroffen. Sechs Kundenautos sind beschädigt, Dach und Schaufenster teils zerstört. Doch der Unternehmer ist vor allem eines: dankbar, dass niemand verletzt wurde.
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Als es am Mittwochabend plötzlich stockdunkel wird, ahnt Suat Demirtas noch nicht, was wenige Minuten später auf sein Reifen- und Autocenter (RAC) in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen zukommt. Sein Sohn, der eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker macht, ist gerade mit Freunden in der Werkstatt und schraubt.