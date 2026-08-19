Dächer und Autos zerstört
Unwetter richtet im Westerwald heftige Schäden an
Auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur sind Bauzäune herumgeflogen wie Spielzeug – zumindest gibt es dort aber noch Strom.
Auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur sind Bauzäune herumgeflogen wie Spielzeug – zumindest gibt es dort aber noch Strom.
Katrin Maue-Klaeser

Das Unwetter am Mittwochabend hat im Unterwesterwald in Minutenschnelle große Schäden angerichtet. Vor allem im Bereich von Wirges und Ransbach-Baumbach wurden Dächer abgedeckt und Bäume stürzten auf Autos. Vielerorts fiel der Strom aus.

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Das schwere Unwetter ab etwa 19.45 Uhr hat im unteren Westerwaldkreis eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Vielerorts gibt es Stromausfälle, heftige Windböen haben Bäume umgeworfen, die teilweise Leitungen herabgerissen haben. Auch auf Bahngleise sollen Bäume gestürzt sein.
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