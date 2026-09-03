Der Sturm vom 19. August hat im Forstrevier Masselbach-Breitenau große Schäden angerichtet. Revierleiterin Johanna Niebisch und ihr Team arbeiten die Folgen in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach systematisch auf. Das wird noch länger dauern.
Lesezeit 3 Minuten
Schockiert war Revierleiterin Johanna Niebisch, als sie – trotz Urlaub – am frühen Morgen nach dem Unwetter gen Ransbach-Baumbach fuhr und die immensen Schäden im Forstrevier Masselbach-Breitenau zu Gesicht bekam. Der Sturm am 19. August hat die Wälder der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach arg in Mitleidenschaft gezogen.