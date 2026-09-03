VG Ransbach-Baumbach betroffen
Unwetter richtet große Schäden in den Wäldern an
Das Unwetter vom 19. August hat im Wald der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach große Schäden angerichtet. Die Aufarbeitung wird
Das Unwetter vom 19. August hat im Wald der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach große Schäden angerichtet. Die Aufarbeitung wird sich noch hinziehen, kündigt Revierleiterin Johanna Niebisch an.
Camilla Härtewig

Der Sturm vom 19. August hat im Forstrevier Masselbach-Breitenau große Schäden angerichtet. Revierleiterin Johanna Niebisch und ihr Team arbeiten die Folgen in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach systematisch auf. Das wird noch länger dauern.

Lesezeit 3 Minuten
Schockiert war Revierleiterin Johanna Niebisch, als sie – trotz Urlaub – am frühen Morgen nach dem Unwetter gen Ransbach-Baumbach fuhr und die immensen Schäden im Forstrevier Masselbach-Breitenau zu Gesicht bekam. Der Sturm am 19. August hat die Wälder der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach arg in Mitleidenschaft gezogen.
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