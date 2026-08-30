Tote Weidetiere im Westerwald
Untersuchungen bestätigen erneute Wolfsangriffe 
Der Wolf mit der Kennung GW2478m hat im August in den Verbandsgemeinden Bad Marienberg und Daaden-Herdorf Weidetiere gerissen.
Der Wolf mit der Kennung GW2478m hat im August in den Verbandsgemeinden Bad Marienberg und Daaden-Herdorf Weidetiere gerissen. Das bestätigt das Kluwo in einer Mitteilung.
Boris Roessler/dpa

Erneut gab es Angriffe in der Region Westerwald auf Weidetiere. Schnell lag der Verdacht nahe, dass es sich um einen Wolf als Angreifer handelt. Das Koordinierungszentrum Luchs und Wolf gibt nun die Ergebnisse der Untersuchungen bekannt.

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Nach Angriffen auf Weidetiere im August bestand der Verdacht, dass ein Wolf dahinter stecken könnte. Das Koordinierungszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) liefert nun eine Bestätigung.Am Mittwoch, 19. August, wurden im Rahmen eines Schadensfalls mit zwei toten Schafen und einem verletzen Schaf aus der Verbandsgemeinde Bad-Marienberg DNA-Abstriche genommen und an das Senckenberg Institut in Frankfurt am Main zur Analyse überstellt.
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