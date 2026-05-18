Apotheker aus Nauort berichtet
Unterschätzte Gefahren beim Pillen-Mix
Mehr als die Hälfte der Apotheken in Deutschland bietet derzeit pharmazeutische Dienstleistungen an – wie Apotheker Michael Grot
Mehr als die Hälfte der Apotheken in Deutschland bietet derzeit pharmazeutische Dienstleistungen an – wie Apotheker Michael Grote, hier in der Medikationsberatung mit einer Kundin.
Volker Zimmermann. VolkerZimmermann

Wer regelmäßig viele Medikamente einnimmt, braucht nicht nur einen starken Magen. Sondern auch einen guten Apotheker. Ein Beispiel aus dem Westerwald. 

Lesezeit 5 Minuten
Es ist Freitagnachmittag und die Sonne steht schon tief im Westen als Hedy (71) in ihrem Garten kaum noch Luft bekommt. Sie röchelt, lehnt sich gegen die Hauswand. „Und?“, fragt sie im Flüsterton. Die kurzen Atemstöße knistern wie rieselnder Sand. Ihr Ehemann Georg hält das Handy mit zitternden Händen.

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