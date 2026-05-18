Apotheker aus Nauort berichtet: Unterschätzte Gefahren beim Pillen-Mix
Apotheker aus Nauort berichtet
Unterschätzte Gefahren beim Pillen-Mix
Wer regelmäßig viele Medikamente einnimmt, braucht nicht nur einen starken Magen. Sondern auch einen guten Apotheker. Ein Beispiel aus dem Westerwald.
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Es ist Freitagnachmittag und die Sonne steht schon tief im Westen als Hedy (71) in ihrem Garten kaum noch Luft bekommt. Sie röchelt, lehnt sich gegen die Hauswand. „Und?“, fragt sie im Flüsterton. Die kurzen Atemstöße knistern wie rieselnder Sand. Ihr Ehemann Georg hält das Handy mit zitternden Händen.