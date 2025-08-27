Die Sanierung der Stadtbach-Verrohrung unter der Montabaurer Innenstadt wird fortgesetzt – es ist der vorletzte Bauabschnitt des knapp 1600 Meter langen Schachts. Die 30 Meter unter dem Sparkassengebäude werden in Handarbeit saniert.

Die Arbeiten an der Stadtbach-Verrohrung in Montabaur streben der Vollendung entgegen. Derzeit wird der Schacht, durch den der Stadtbach vom Einlauf an der Fröschpfortstraße bis zum Auslauf nahe der Eichwiese unter der Kernstadt hindurchgeführt wird, in einem nur 30 Meter langen Teilstück unter der alten Sparkasse in Handarbeit saniert. Von außen ist nur der mit einem Bauzaun abgesperrte Einstieg neben der Einfahrt zur Tiefgarage Mitte zu sehen.

i Der Bereich hinter Projektleiterin Buket Sönmez-Laux ist bereits saniert, an der Nahtstelle beginnt der 30 Meter lange Abschnitt, der jetzt bearbeitet wird. Katrin Maue-Klaeser

Derzeit wird die alte Versiegelung der etwa 1,60 Meter hohen Bachverrohrung per Wasserstrahl entfernt – diese gut eine Woche dauernde Arbeit muss unter Vollschutz erfolgen, weil die Beschichtung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen belastet ist. Die neue Versiegelung wird dann aus Spritzbeton aufgebracht. Der Wasserstand des Stadtbachs ist momentan niedrig genug, dass die Arbeiten erfolgen können, ohne den Bach abzufangen. Bei steigendem Wasserstand wird er in das am Kappesgärtenweg angelegte Rückhaltebecken umgeleitet.