Die Arbeiten an der Stadtbach-Verrohrung in Montabaur streben der Vollendung entgegen. Derzeit wird der Schacht, durch den der Stadtbach vom Einlauf an der Fröschpfortstraße bis zum Auslauf nahe der Eichwiese unter der Kernstadt hindurchgeführt wird, in einem nur 30 Meter langen Teilstück unter der alten Sparkasse in Handarbeit saniert. Von außen ist nur der mit einem Bauzaun abgesperrte Einstieg neben der Einfahrt zur Tiefgarage Mitte zu sehen.
Derzeit wird die alte Versiegelung der etwa 1,60 Meter hohen Bachverrohrung per Wasserstrahl entfernt – diese gut eine Woche dauernde Arbeit muss unter Vollschutz erfolgen, weil die Beschichtung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen belastet ist. Die neue Versiegelung wird dann aus Spritzbeton aufgebracht. Der Wasserstand des Stadtbachs ist momentan niedrig genug, dass die Arbeiten erfolgen können, ohne den Bach abzufangen. Bei steigendem Wasserstand wird er in das am Kappesgärtenweg angelegte Rückhaltebecken umgeleitet.