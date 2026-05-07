Theater-AG spielt Shakespeare Unsterbliche Worte erklingen am Mons-Tabor-Gymnasium Katrin Maue-Klaeser 07.05.2026, 08:00 Uhr

i "Romeo & Julia" bringt die Laienspiel-AG des Mons-Tabor-Gymnasiums auf die Bühne. Die Hauptrollen der unglücklich Liebenden verkörpern Lea-Sophie Busch und Timo Steinbrink (beide aus der Klasse 10b). Uwe Kessel

Die Theater-AG des Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasiums führt „Romeo & Julia“ dreimal auf. Fast 30 Schüler der Klassen 9 bis 12 stehen auf der Bühne. Karten gibt es für alle Vorstellungen noch an der Abendkasse.

„So sterbe ich mit einem Kuss.“ Diese letzten Worte Romeos, Sinnbild unsterblicher Liebe, wurden schon auf zahllosen Bühnen gehaucht – und nun auch in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums. Dort wird die Laienspiel-AG der Schule mit fast 30 Darstellern Shakespeares „Romeo & Julia“ aufführen.







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