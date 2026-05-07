Theater-AG spielt Shakespeare
Unsterbliche Worte erklingen am Mons-Tabor-Gymnasium
"Romeo & Julia" bringt die Laienspiel-AG des Mons-Tabor-Gymnasiums auf die Bühne. Die Hauptrollen der unglücklich Liebenden verk
"Romeo & Julia" bringt die Laienspiel-AG des Mons-Tabor-Gymnasiums auf die Bühne. Die Hauptrollen der unglücklich Liebenden verkörpern Lea-Sophie Busch und Timo Steinbrink (beide aus der Klasse 10b).
Uwe Kessel

Die Theater-AG des Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasiums führt „Romeo & Julia“ dreimal auf. Fast 30 Schüler der Klassen 9 bis 12 stehen auf der Bühne. Karten gibt es für alle Vorstellungen noch an der Abendkasse.

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„So sterbe ich mit einem Kuss.“ Diese letzten Worte Romeos, Sinnbild unsterblicher Liebe, wurden schon auf zahllosen Bühnen gehaucht – und nun auch in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums. Dort wird die Laienspiel-AG der Schule mit fast 30 Darstellern Shakespeares „Romeo & Julia“ aufführen.

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