Die Kirchengemeinde Unnau hatte erneut zur traditionellen Oldtimer-Fahrt eingeladen. Organisiert wurde das Ereignis, laut einer Pressemitteilung, wie gewohnt von Joachim Vetter, der für eine gelungene Veranstaltung sorgte, die von Christoph Wenzelmann als Schirmherr begleitet wurde.

Wie immer diente die Fahrt nicht nur dem Austausch unter Oldtimer-Freunden, sondern auch einem guten Zweck: Seit Jahren kommen die hierbei eingehenden Spenden der Moldawienhilfe zugute – ein Projekt der Unnauer Kirchengemeinde, das moldawische Familien mit Nutztieren und Milchprodukten versorgt und so einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Armut leistet.

Bewegender Einblick in die Wirkung der Spenden

Die diesjährige, rund 100 Kilometer lange Rundfahrt begann für die 75 Teilnehmer in 23 liebevoll gepflegten Oldtimern in Unnau. Der erste Halt führte die Gruppe nach Freudenberg, wo eine geführte Tour durch die historische Altstadt angeboten wurde. Nach dem Mittagessen ging es auf eine lange Rundstrecke durch das Wildenburger Land. Am Nachmittag stand noch ein Besuch des Technikmuseums Freudenberg auf dem Programm. Zum Abschluss führte die Route zurück nach Bad Marienberg, wo der Tag in geselliger Runde gemütlich beendet wurde – mit vielen Gesprächen und schönen Erinnerungen.

i Die Oldtimer-Rundfahrt vereint die Leidenschaft für historische Fahrzeuge, Geselligkeit und soziales Handeln. Die hierbei eingenommenen Spenden kommen Menschen in Not in Moldawien zugute. Röder-Moldenhauer

Ein besonderer Moment des Abends war ein Live-Videoanruf nach Moldawien: Der frühere Unnauer Pfarrer Christoph Schmidt, der die Aktion über viele Jahre mit großem Einsatz begleitet und auch selbst regelmäßig an der Oldtimerfahrt teilgenommen hat, berichtete von den aktuellen Lebensumständen der Menschen vor Ort. Seine Schilderungen gaben einen bewegenden Einblick in die Wirkung ihrer Unterstützung. So kann mit den Spenden, die an dem Tag zusammengekommen sind, mit einem neuen Stalldach auf einem Bauernhof begonnen werden. Dafür sagen die Verantwortlichen allen Spendern danke. So war die Rundfahrt erneut ein Beweis dafür, wie aus Leidenschaft für historische Fahrzeuge, Gemeinschaftssinn und sozialem Engagement ein besonderes Ereignis entstehen kann. red