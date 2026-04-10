Offensichtliche Brandstiftung Unnau: A6 geht in Flammen auf – Wer hat etwas gesehen? Michael Fenstermacher 10.04.2026, 13:46 Uhr

i Nach dem Brand eines Audi A6 vor einem Wohnhaus in Unnau geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wehrleitung VG Bad Marienberg

Ein Audi A6 ist am frühen Freitagmorgen in der Unnauer Schwimmbadstraße in Flammen aufgegangen. Während die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hat, findet die Polizei klare Hinweise auf Brandstiftung. Wer hat etwas mitbekommen?

Aufregung am frühen Freitagmorgen in der sonst recht beschaulichen Unnauer Schwimmbadstraße: Gegen 4 Uhr steht dort ein Audi A6 lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle und kann den Brand löschen, der sich auf einem Privatgrundstück entwickelt hat.







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