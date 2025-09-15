Für die kleine Lea aus Niederahr ist ein Stammzellenspender gefunden worden. Doch wie erleben Spender diesen Moment, in dem sie etwas tun, um anderen Menschen das Leben zu retten? Wir haben mit Kenny Kissel (34) gesprochen, der selbst Spender ist.

Kenny Kissel gehört zu den mehr als 115.000 Stammzellspendern, die die DKMS erfolgreich für eine Spende vermittelt hat. „Wie sich das anfühlt? So gut, dass man es kaum in Worte fassen kann“, sagt der 34-Jährige, der in Koblenz-Lay wohnt und als Einkaufsleiter bei einem mittelständischen Kühlanlagenbauer im Westerwald arbeitet. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist sportlich aktiv (Marathonlauf, Fußball), verbringt gerne Zeit mit seiner Familie. Und er ist ehrenamtlich sehr aktiv in seinem Ort, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender beim Verein der Heimatfreunde Lay. Bereitwillig erzählt er unter dem Motto „Tue Gutes und rede darüber…“ wie er selbst diese Spende erlebt hat, die 2024 einem kleinen Jungen eine zweite Lebenschance schenkte. Eine Spende, wie sie nun auch die kleine Lea aus Niederahr erhalten soll.

Im Jahr 2021 hat sich Kissel, „viel zu spät“, wie er heute meint, dafür entschieden, sich als Spender bei der DKMS zu registrieren. Damit war er nun einer von mehr als zwölf Millionen potenziellen Spendern bei der DKMS.

Dann wurde Kissel von der DKMS kontaktiert, dass er als potenzieller Stammzellspender in Betracht komme, die in seinem Fall als periphere Stammzellentnahme erfolgen solle. „Das Verfahren gleicht, vereinfacht gesagt, einer Dialyse“, beschreibt Kissel das Prozedere.

Zuvor musste der Koblenzer sich noch einmal eine Blutprobe für weitergehende Untersuchungen abnehmen lassen, um definitiv sagen zu können, ob er als Spender im konkreten Fall infrage komme. Für Kissel war das ein Volltreffer: „Diese Bestätigungstypisierung brachte bei mir den gewünschten Erfolg: Ein Match!“

i Kenny Kissel bei der Spende, die er gut verkraftet hat. Kenny Kissel

Bei der nochmaligen Voruntersuchung in der Entnahmeklinik im April 2024 gab es für Kissel ein „Okay“, also die Spenderfreigabe. „Und damit begann irgendwo auf der Welt die Vorbereitung eines Menschen mit Blutkrebs, der auf meine Stammzellspende wartete. Dieser Prozess wird als ,Konditionierung’ bezeichnet. Hierbei wird das erkrankte Immunsystem durch eine Chemotherapie heruntergefahren“, beschreibt Kissel sachlich den weiteren Verlauf.

Was das emotional für ihn bedeutete, schildert er so: „Das war der Zeitpunkt, ab dem das Leben eines Menschen von meiner – und zwar ausschließlich von meiner – Spende abhing. Also achtete ich penibel genau darauf, dass ich mich nicht unnötigerweise erkältete. Zum Glück war ich erfolgreich!“

„Es fühlt sich einfach unfassbar gut an, wenn man mit einer solchen Spende einem anderen Menschen potenziell das Leben retten kann.“

Kenny Kissel zu seinen Gefühlen nach der Spende

Bei der peripheren Stammzellentnahme gibt es eine besondere Vorbereitungsphase: Ein paar Tage vor dem Spende-Termin wird ein Medikament mit dem Wachstumsfaktor G-CSF gespritzt, in der Handhabung vergleichbar mit Thrombosespritzen.

Am Vorabend der Spende reiste er entspannt in die Stadt, in der die Stammzellentnahme stattfinden sollte. In der Klinik sei dann alles schnell losgegangen. Die Konzentration der Stammzellen in Kissels Blut war so hoch, dass er bereits nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden fertig war. Er schildert seine Empfindungen: „Mit Verlassen der Klinik hatte ich ein unbeschreibliches Glücksgefühl in mir. Ich wusste, dass da ein Mensch irgendwo auf der Welt ist, der die letzten Tage im Zuge der Konditionierung mutmaßlich durch die Hölle gegangen ist. Mit der Spende hatte ich meinen Beitrag zu seinem ,Neustart’ geleistet. Es fühlt sich einfach unfassbar gut an, wenn man mit einer solchen Spende einem anderen Menschen potenziell das Leben retten kann.“

„Ich möchte Menschen animieren, sich registrieren zu lassen. Das ist so einfach, nur mit einem Wangenabstrich, den man sich zuschicken lassen kann. Und dann kann man, wenn man Glück hat, jemandem ein zweites Leben schenken.“

Kenny Kissel

Nach der Spende konnte er bei der DKMS anrufen und erfuhr, dass seine Spende ein kleiner Junge (in der Altersspanne 0 bis 5 Jahre) bekommen hat. „Dies war für mich ein sehr emotionaler Moment“, sagt Kissel. Er hofft sehr, dass die Transplantation ohne Komplikationen und somit erfolgreich verlaufen ist: „Ich wünsche Dir alles Glück der Welt, dass Dein Körper die Stammzellen annimmt und Du in eine positive Zukunft blicken kannst. Vielleicht lernen wir uns irgendwann einmal kennen. Es würde mich sehr freuen“, ruft er dem Jungen zu. Und allen anderen Menschen sagt er: „Lasst euch registieren. Das ist der erste, wichtigste Schritt.“

Fakten rund um die Arbeit der DKMS

Kenny Kissel ist es wichtig, auf die Hintergründe hinzuweisen, die ihn bewegt haben, sich registrieren zu lassen und schließlich auch zu spenden, was er „sofort. In jedem Fall“ wieder tun würde. Dazu nutzt er Angaben der DKMS: