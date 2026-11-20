Gab es Zeugen der Kollision? Unfallhergang auf B49 bei Neuhäusel weiter unbekannt Katrin Maue-Klaeser 20.11.2026, 12:00 Uhr

i Auf der B49 kommt es auch im Bereich der Ortsumfahrung Neuhäusel immer wieder zu schweren Unfällen. Diesmal stießen ein Transporter und ein Pkw im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Archiv Andreas Egenolf

Bei einer Kollision an der Abfahrt Neuhäusel Süd/Industriegebiet Kreuzwiese sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei besteht kein Zusammenhang mit der Auffahrt Denzerheide, einem früheren Unfallschwerpunkt.

Zwei Menschen sind am vergangenen Wochenende bei einem Unfall auf der B49 schwer verletzt worden. Der Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Pkw ereignete sich am Samstag gegen 3.30 Uhr im Begegnungsverkehr in Höhe der Ausfahrt Neuhäusel Süd/Industriegebiet Kreuzwiese, wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung präzisiert.







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