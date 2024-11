Unfall mit mehreren Autos auf der A3 bei Dierdorf

Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Mittwochabend auf der A3 zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf gekommen. Die Strecke war vorübergehend gesperrt.

Die Autobahn 3 ist in der Nacht auf Donnerstag in Fahrtrichtung Köln zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf gesperrt worden. Laut Autobahnpolizei gab es am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr einen Unfall mit sieben Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer einer Gliederzugmaschine den rechten von drei Fahrstreifen. Der Fahrer konnte auf der schneeglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit der vorausfahrenden Sattelzugmaschine und einem weiteren Lkw zusammen. Insgesamt waren soeben Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Infolge des Verkehrsunfalls wurden zwei Personen in ihrem Wagen eingeklemmt. Diese wurden durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit. Es wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ob der Unfall mit der von Schnee bedeckten Fahrbahn zusammenhängen könnte, war zunächst ungewiss. Die Strecke war im Zuge der Bergungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt. red