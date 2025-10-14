Kollision auf der B414: Unfall bei Unnau-Korb fordert zwei Verletzte
Nach einem Unfall bei Unnau-Korb musste ein Schwerverletzter mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der Unfallverursacher wurde bei der Kollision verletzt.
Lesezeit 1 Minute
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 414 in Höhe der Einmündung Unnau-Korb (Landesstraße 293) sind am Dienstagmittag zwei Personen verletzt worden. Das meldet die Polizei Hachenburg.Laut Pressemitteilung missachtete ein 18-jähriger Autofahrer im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines auf der B414 aus Richtung Hachenburg in Richtung Kirburg fahrenden Fahrzeugs.