Kollision auf der B414 Unfall bei Unnau-Korb fordert zwei Verletzte 14.10.2025, 17:37 Uhr

i Bei einem Unfall auf der B414 auf Höhe der Einmündung zur L293 wurde am Dienstag ein 32-Jähriger schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Röder-Moldenhauer

Nach einem Unfall bei Unnau-Korb musste ein Schwerverletzter mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der Unfallverursacher wurde bei der Kollision verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 414 in Höhe der Einmündung Unnau-Korb (Landesstraße 293) sind am Dienstagmittag zwei Personen verletzt worden. Das meldet die Polizei Hachenburg.Laut Pressemitteilung missachtete ein 18-jähriger Autofahrer im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines auf der B414 aus Richtung Hachenburg in Richtung Kirburg fahrenden Fahrzeugs.







