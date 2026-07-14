Zwei Verletzte auf L307
Unfall bei Selters: Auto überschlägt sich
DIe Fahrerin eines VW Golf Cabrio kam zwischen Vielbach und Selters von der Fahrbahn ab und überschlug such mehrfach. Sie und ih
DIe Fahrerin eines VW Golf Cabrio kam zwischen Vielbach und Selters von der Fahrbahn ab und überschlug such mehrfach. Sie und ihre Beifahrerin erlitten Verletzungen.
Winkler TV

Auf der L307 bei Vielbach geriet eine Autofahrerin ins Schleudern – ihr Wagen überschlug sich im Straßengraben. Zwei Insassen kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus, die Ursache ist noch unklar.

Am Montag gegen 19.44 Uhr hat sich auf der L 307 zwischen Vielbach und Selters ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilt.Die Fahrerin eines in Richtung Selters fahrenden VW Golf Cabrio verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und überschlug sich im rechten Straßengraben mehrfach.
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