Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Nähe der Abtei Marienstatt bei Streithausen. Hierbei erlitten drei Fahrzeugführer schwere Verletzungen, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen in der Nähe der Abtei Marienstatt hat Einsatz- und Rettungskräfte am Montagnachmittag bei Streithausen gefordert. Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Kreisstraße 21 aus Richtung Marienstatt kommend in Richtung Streithausen. In Höhe der Abtei Marienstatt geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf einem geraden Streckenabschnitt auf die Gegenfahrbahn, hier kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 62-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Danach kam es zu noch einer Frontalkollision mit dem PKW eines 58-Jährigen.

Bei dem Unfall erlitten alle drei Unfallbeteiligte schwere Verletzungen, so wurde auch die 82-jährige Beifahrerin der 59-jährigen Autofahrerin schwerstverletzt. Sie musste mittels Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Verletzten wurden laut Pressemeldung der Polizei in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Polizei Hachenburg mit, dass mehrere Krankenwagen im Einsatz waren sowie ein Spezialfahrzeug einer Firma zur Bindung von Betriebsstoffen. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden – der Sachschaden wird in mittlerer fünfstelliger Höhe beziffert.

Polizei: Streckenabschnitt ist kein Unfallschwerpunkt

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Polizei weiter mit, dass es sich bei dem betroffenen Streckenabschnitt der K21 um keinen Unfallschwerpunkt handelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte die Verkehrslenkung durch Polizeibeamte, die mit zwei Streifenwagen vor Ort waren, sowie Einrichtungen der Straßenmeisterei Hachenburg. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es erfolgte auch eine kurzfristige Umleitung über Streithausen. Die Sperrung dauerte bis 20 Uhr an. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.