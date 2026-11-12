Autos stoßen auf B414 zusammen
Unfall bei Hachenburg sorgt für Behinderungen
Ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat am späten Mittwochnachmittag im Bereich der Schneidmühle bei Hachenburg für Behin
Ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat am späten Mittwochnachmittag im Bereich der Schneidmühle bei Hachenburg für Behinderungen gesorgt. Das hat die Polizei bestätigt (Symbolbild).
Jens Büttner/dpa

Wegen der Kollision zweier Fahrzeuge musste die B414 im Bereich Schneidmühle bei Hachenburg am Mittwochabend zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was passiert ist.

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Ein Verkehrsunfall auf der B414 bei Hachenburg hat am Mittwochabend im Feierabendverkehr für Behinderungen gesorgt. Der Bereich zwischen den Anschlussstellen Nister und Unnau war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das hat die Polizeiinspektion Hachenburg auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.
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