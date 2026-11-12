Wegen der Kollision zweier Fahrzeuge musste die B414 im Bereich Schneidmühle bei Hachenburg am Mittwochabend zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was passiert ist.
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Ein Verkehrsunfall auf der B414 bei Hachenburg hat am Mittwochabend im Feierabendverkehr für Behinderungen gesorgt. Der Bereich zwischen den Anschlussstellen Nister und Unnau war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das hat die Polizeiinspektion Hachenburg auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.