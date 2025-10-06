Hubschrauber im Einsatz Unfall auf K57 bei Höhn: Frau wird schwer verletzt 06.10.2025, 14:31 Uhr

i Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW-Gespann kam es auf der Kreisstraße 57 bei Höhn. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in eine Klinik. Niklas Mohr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen, 6. Oktober an der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen ereignet. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, nach dem ihr Wagen mit einem LKW-Gespann frontal kollidiert war.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Höhn, Oellingen, Neuhochstein und Schönberg eilten am Montagmorgen, 6. Oktober um 9.37 Uhr an die Einsatzstelle Kreisstraße 57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen. Die Erstmeldung lautete: „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“.







Artikel teilen

Artikel teilen