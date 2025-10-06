Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen, 6. Oktober an der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen ereignet. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, nach dem ihr Wagen mit einem LKW-Gespann frontal kollidiert war.
Lesezeit 1 Minute
Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Höhn, Oellingen, Neuhochstein und Schönberg eilten am Montagmorgen, 6. Oktober um 9.37 Uhr an die Einsatzstelle Kreisstraße 57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen. Die Erstmeldung lautete: „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“.