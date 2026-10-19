Hohe Last für Einsatzkräfte Unfall auf A3 im September fordert weiteres Todesopfer 19.10.2026, 20:00 Uhr

i In diesem völlig demolierten Cupra Ateca verunglückten vier Personen Ende September bei einem Unfall auf der A3 bei Nentershausen. Zwei Insassen sind mittlerweile verstorben. Andreas Egenolf

Ein zweiter Mensch ist gestorben nach dem schweren Unfall vom 27. September auf der A3 bei Nentershausen. Die Ermittlungen dauern nach dem neuerlichen tödlichen Unfall an gleicher Stelle an, während Angehörige und Einsatzkräfte mit den Folgen ringen.

Es war ein Unfall, der Ende September für große Bestürzung in der Region sorgte: Ein 19-jähriger Mitfahrer stirbt in einem verunglückten Cupra Ateca an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen. Drei weitere Fahrzeuginsassen werden teils lebensgefährlich verletzt.







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