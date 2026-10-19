Hohe Last für Einsatzkräfte
Unfall auf A3 im September fordert weiteres Todesopfer
In diesem völlig demolierten Cupra Ateca verunglückten vier Personen Ende September bei einem Unfall auf der A3 bei Nentershause
In diesem völlig demolierten Cupra Ateca verunglückten vier Personen Ende September bei einem Unfall auf der A3 bei Nentershausen. Zwei Insassen sind mittlerweile verstorben.
Andreas Egenolf

Ein zweiter Mensch ist gestorben nach dem schweren Unfall vom 27. September auf der A3 bei Nentershausen. Die Ermittlungen dauern nach dem neuerlichen tödlichen Unfall an gleicher Stelle an, während Angehörige und Einsatzkräfte mit den Folgen ringen.

Lesezeit 3 Minuten
Es war ein Unfall, der Ende September für große Bestürzung in der Region sorgte: Ein 19-jähriger Mitfahrer stirbt in einem verunglückten Cupra Ateca an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen. Drei weitere Fahrzeuginsassen werden teils lebensgefährlich verletzt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren