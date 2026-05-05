Narretei im Mai 
Und darum wird jetzt in Pottum Karneval gefeiert
Der Pottumer Carnevals Club feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem Sommerkarneval.
Der Pottumer Carnevals Club feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem Sommerkarneval.
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

65 Zugteilnehmer haben sich für den Umzug am 9. Mai angemeldet. Die Resonanz auf den Sommerkarneval ist ebenso groß wie die Vorfreude. Der leere Wiesensee stört da beim Feiern nicht. 

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Haben sich die Pottumer in der Zeit vertan, oder weshalb will der Pottumer Carnevals Club 1966 jetzt im Mai seinen 60-jährigen Geburtstag feiern – als Sommerkarneval? Wir haben den Verein, der derzeit 220 Mitglieder hat und unter Leitung der ersten Vorsitzenden Carina Stickel steht, die im Verbund eines zehnköpfigen Vorstandsteams agiert, gefragt.

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