65 Zugteilnehmer haben sich für den Umzug am 9. Mai angemeldet. Die Resonanz auf den Sommerkarneval ist ebenso groß wie die Vorfreude. Der leere Wiesensee stört da beim Feiern nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Haben sich die Pottumer in der Zeit vertan, oder weshalb will der Pottumer Carnevals Club 1966 jetzt im Mai seinen 60-jährigen Geburtstag feiern – als Sommerkarneval? Wir haben den Verein, der derzeit 220 Mitglieder hat und unter Leitung der ersten Vorsitzenden Carina Stickel steht, die im Verbund eines zehnköpfigen Vorstandsteams agiert, gefragt.