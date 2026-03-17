Vandalismus in Stangenrod Unbekannte beschädigen Schaukel und sorgen für Gefahr Nadja Hoffmann-Heidrich 17.03.2026, 16:30 Uhr

i Die Rüstigen Rentner aus Stangenrod haben die Schaukelbank nach dem Vandalismus-Vorfall jetzt durch Eisenketten gesichert. Manfred Franz

Mit ihren Arbeiten möchten die Rüstigen Rentner aus Stangenrod anderen Menschen eine Freude bereiten. Doch ihre eigene Freude, die sie bei ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten verspüren, wurde jetzt durch einen gefährlichen Fall von Vandalismus getrübt.

Seit Jahren tragen die Rüstigen Rentner (Rü-Re) ehrenamtlich dazu bei, im Unnauer Ortsteil Stangenrod das Zusammenleben zu stärken und das Ortsbild zu verschönern. So haben sie in der Vergangenheit unter anderem zwölf Sitz- beziehungsweise Ruhegarnituren aus eigenen Mitteln gefertigt und montiert.







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