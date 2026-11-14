Neues Rathaus am Gerberhof
Umzug der Montabaurer VG-Verwaltung läuft reibungslos
Mitarbeiter der VG Montabaur auf dem Weg in die neuen Büros: Am Gerberhof herrschte am Freitag geschäftiges Treiben.
Mitarbeiter der VG Montabaur auf dem Weg in die neuen Büros: Am Gerberhof herrschte am Freitag geschäftiges Treiben.
Thorsten Ferdinand

Endlich angekommen: Die Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur hat kurz vor dem Wochenende ihr neues Domizil bezogen. Unweit des alten Verwaltungsgebäudes ging es mit vereinten Kräften ins neue Rathaus am Gerberhof.

Lesezeit 1 Minute
Geschäftiges Treiben herrschte am Freitagvormittag in der Montabaurer Innenstadt. Die Verbandsgemeinde-Verwaltung zog mit ihren rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihr neues Rathaus am Gerberhof ein.Da nur 200 Meter Fußweg zwischen dem alten Verwaltungsgebäude am Konrad-Adenauer-Platz und dem neuen Domizil liegen, konnte ein Großteil des Inventars einfach herübergetragen werden.
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