Neues Rathaus am Gerberhof Umzug der Montabaurer VG-Verwaltung läuft reibungslos Thorsten Ferdinand 14.11.2026, 17:19 Uhr

i Mitarbeiter der VG Montabaur auf dem Weg in die neuen Büros: Am Gerberhof herrschte am Freitag geschäftiges Treiben. Thorsten Ferdinand

Endlich angekommen: Die Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur hat kurz vor dem Wochenende ihr neues Domizil bezogen. Unweit des alten Verwaltungsgebäudes ging es mit vereinten Kräften ins neue Rathaus am Gerberhof.

Geschäftiges Treiben herrschte am Freitagvormittag in der Montabaurer Innenstadt. Die Verbandsgemeinde-Verwaltung zog mit ihren rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihr neues Rathaus am Gerberhof ein.Da nur 200 Meter Fußweg zwischen dem alten Verwaltungsgebäude am Konrad-Adenauer-Platz und dem neuen Domizil liegen, konnte ein Großteil des Inventars einfach herübergetragen werden.







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