Arbeiten starten in Kürze Umgestaltung des Stahlhofener Gemeindezentrums beginnt Thorsten Ferdinand 21.11.2024, 16:15 Uhr

i Die alte Gaststätte (links) wird demnächst abgerissen. Anschließend wird das Dorfgemeinschaftshaus (im Hintergrund) um einen Anbau erweitert. Thorsten Ferdinand

Ein Jugendraum, ein Vereinsraum und mehr Platz für Veranstaltungen im Freien – diese Wünsche äußerten Einwohner der Gemeinde Stahlhofen bei einer Dorfmoderation, die im Frühjahr 2017 begann. Nun werden die Vorschläge umgesetzt.

In Stahlhofen beginnen in Kürze die Arbeiten zur Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Das berichtet Ortsbürgermeister Patrick George im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu wird zunächst die ehemalige Gaststätte „Westerwälder Hof“ an der Ortsdurchfahrt (Ringstraße) abgerissen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen