Minister informiert sich Umgehung Nentershausen – eine unendliche Geschichte? Andreas Egenolf 09.03.2026, 12:00 Uhr

i Die Anlieger der Koblenzer Straße in Nentershausen, die als zentrale Ortsdurchfahrt der Westerwaldgemeinde dient, ächzen immer wieder unter der hohen Verkehrsbelastung, beispielsweise wenn, wie bei dieser Aufnahme, es zu Verkehrsbehinderungen auf der benachbarten Autobahn 3 kommt und die Verkehrsteilnehmer die Straße als Abkürzung nutzen. Andreas Egenolf

Nentershausen ist, was den Verkehr angeht, seit Jahrzehnten stark gebeutelt. Die Anrainergemeinde an der A3 hofft auf Lösungen seitens der Politik, doch noch ist keine in Sicht.

Die Ortsumgehung von Nentershausen ist ein Thema, dass die stark vom Verkehr belastete Ortsgemeinde bereits seit Jahrzehnten beschäftigt. Vor zwei Jahren nutzte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) die Gelegenheit, um sich vor Ort ein Bild von der Situation der A3-Anrainergemeinde zu machen.







Artikel teilen

Artikel teilen