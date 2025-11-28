Umgehung in Rennerod ist Schlüsselprojekt für vieles

Die Umgehung soll die stark belastete Ortsdurchfahrt der B54 von bis zu 16.000 Fahrzeugen täglich entlasten. Was ein neues Planfeststellungsverfahren, das 2026 begonnen werden soll, für die Stadt bedeutet, erläutert Raimund Scharwat.
Was es für die Entwicklung von Rennerod bedeutet, dass das bisherige Planfeststellungsverfahren der Ortsumgehung Rennerod beendet wird und 2026 vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) ein neues Verfahren begonnen werden soll, das wollten wir von Stadtbürgermeister Raimund Scharwat wissen.