Wie geht es mit den Abriss- und Neubauarbeiten an der großen Brückenbaustelle mitten in Nistertal-Erbach voran? Unser Fototeam hat den Fortschritt am aufwendigen und interessanten Eisenbahn- und Straßenprojekt dokumentiert.

Aufwendige, aber auch interessante Bauarbeiten prägen derzeit den Ortskern von Nistertal-Erbach. Dort lässt die Bahn die alte Eisenbahnbrücke über die Kreisstraße 61 durch einen Neubau ersetzen. Und das Gute daran: Von dem alten, engen, langen und dunklen Loch, durch das bis dato Autos, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer mussten, ist schon nicht mehr viel übrig.

Das Brückenbauprojekt wird von der Firma Albert Weil aus Limburg in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Während der Arbeiten bleibt jeweils ein Gleis befahrbar. Nur der Straßen- und Fußgängerverkehr musste schon einmal unterbrochen werden. Das wird sich voraussichtlich noch einmal für kurze Zeit im Herbst wiederholen.

i Von der mehr als 100 Jahre alten Eisenbahnbrücke aus Beton in Nistertal ist schon nicht mehr viel übrig. Röder-Moldenhauer

Durch den Neubau soll die knapp 4 Meter hohe und gut 35 Meter lange Durchfahrt künftig deutlich kürzer, dafür aber höher und breiter als das mehr als 100 Jahre alte Betonbauwerk werden. Wenn die Bahn mit den Brückenbauarbeiten fertig ist, werden die begleitenden Straßenbauarbeiten, für die der Westerwaldkreis verantwortlich ist, umgesetzt.

i Für den Bahnbrückenbau in Nistertal sind derzeit jede Menge Maschinen und Fahrzeuge im Einsatz. Röder-Moldenhauer

Mit einer lichten Weite von 9,90 Meter soll mit der neuen Unterführung mehr Platz für den Straßenverkehr und die Fußgänger entstehen. Der Bürgersteig und das Schrammbord werden vergrößert. Die Durchfahrtshöhe soll zukünftig 4,50 Meter betragen. Zwischen den beiden neuen Brückenträgern wird ein rund sechs Meter breiter Lichthof für mehr Helligkeit sorgen. Auch optisch soll die Brücke in Abstimmung mit der Ortsgemeinde ansprechend hergestellt werden, zum Beispiel mit Beton in Brettschalung, weiteren Strukturen und farblicher Gestaltung.

i Der erste Teil der neuen Brücke ist schon eingehoben worden. Röder-Moldenhauer

„Von den geplanten gut 5,4 Millionen Euro Planungs- und Baukosten wird die Bahn nach Verrechnung aller Vor- und Nachteile den Löwenanteil tragen“, hatte Landrat Achim Schwickert bei den Vorstellungen der Pläne in den Ausschüssen des Kreises berichtet. „Beim Kreis werden nach der Zahlung von Zuschüssen nur 200 000 bis 250 000 Euro verbleiben“, so Schwickert. Das Land hat schon einen Zuschuss von 447.000 Euro zugesagt.