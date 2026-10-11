Pläne in Hachenburg Umbau des Sportclubs Optimum zur Stadthalle rückt näher Nadja Hoffmann-Heidrich 11.10.2026, 10:00 Uhr

i Der Grundsatzbeschluss ist gefasst: Die Stadt Hachenburg möchte den ehemaligen Sportclub Optimum zur Stadthalle umbauen (hier ein Archivbild). Röder-Moldenhauer

Seit Jahren wird in den politischen Gremien der Stadt Hachenburg über den Umbau des Sportclubs Optimum zur Stadthalle diskutiert. Nun ist eine grundsätzliche Entscheidung gefallen.

Mit großer Mehrheit hat der Hachenburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die geplante Umwandlung des ehemaligen Sportclubs Optimum in eine Stadthalle einen entscheidenden Schritt vorangebracht: Mit 19 Ja- und 2 Nein-Stimmen votierte das Gremium nach jahrelangen Beratungen nun final für die Realisierung des Millionen-Projekts.







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