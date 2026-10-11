Seit Jahren wird in den politischen Gremien der Stadt Hachenburg über den Umbau des Sportclubs Optimum zur Stadthalle diskutiert. Nun ist eine grundsätzliche Entscheidung gefallen.
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Mit großer Mehrheit hat der Hachenburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die geplante Umwandlung des ehemaligen Sportclubs Optimum in eine Stadthalle einen entscheidenden Schritt vorangebracht: Mit 19 Ja- und 2 Nein-Stimmen votierte das Gremium nach jahrelangen Beratungen nun final für die Realisierung des Millionen-Projekts.