Pläne in Hachenburg
Umbau des Sportclubs Optimum zur Stadthalle rückt näher
Der Grundsatzbeschluss ist gefasst: Die Stadt Hachenburg möchte den ehemaligen Sportclub Optimum zur Stadthalle umbauen (hier ei
Der Grundsatzbeschluss ist gefasst: Die Stadt Hachenburg möchte den ehemaligen Sportclub Optimum zur Stadthalle umbauen (hier ein Archivbild).
Röder-Moldenhauer

Seit Jahren wird in den politischen Gremien der Stadt Hachenburg über den Umbau des Sportclubs Optimum zur Stadthalle diskutiert. Nun ist eine grundsätzliche Entscheidung gefallen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit großer Mehrheit hat der Hachenburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die geplante Umwandlung des ehemaligen Sportclubs Optimum in eine Stadthalle einen entscheidenden Schritt vorangebracht: Mit 19 Ja- und 2 Nein-Stimmen votierte das Gremium nach jahrelangen Beratungen nun final für die Realisierung des Millionen-Projekts.
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