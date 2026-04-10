Investor Dirk Scheerer haucht der Immobilie an zentralem Ort der Montabaurer Innenstadt neues Leben ein: Im früheren Sparkassengebäude entstehen Geschäfte und Wohnungen. Statische Herausforderungen sind gelöst, sodass der Umbau nun weitergehen kann.
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Der Umbau des alten Sparkassen-Gebäudes in Montabaur nimmt Fahrt auf. Endlich seien die letzten Fragen der Statik geklärt, freut sich Investor Dirk Scheerer, dem das Bauwerk gehört und der es für einen zweistelligen Millionenbetrag zu einem Geschäfts- und Wohngebäude umgestaltet.