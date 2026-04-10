Leerstand in Montabaur angehen Umbau des Sparkassengebäudes geht im April richtig los Katrin Maue-Klaeser 10.04.2026, 18:00 Uhr

i Der Umbau des ehemaligen Sparkassengebäudes nimmt Fahrt auf. Teile der Naturschieferverkleidung sollen sich als Reminiszenz an der künftigen Fassadengestaltung wiederfinden. Katrin Maue-Klaeser

Investor Dirk Scheerer haucht der Immobilie an zentralem Ort der Montabaurer Innenstadt neues Leben ein: Im früheren Sparkassengebäude entstehen Geschäfte und Wohnungen. Statische Herausforderungen sind gelöst, sodass der Umbau nun weitergehen kann.

Der Umbau des alten Sparkassen-Gebäudes in Montabaur nimmt Fahrt auf. Endlich seien die letzten Fragen der Statik geklärt, freut sich Investor Dirk Scheerer, dem das Bauwerk gehört und der es für einen zweistelligen Millionenbetrag zu einem Geschäfts- und Wohngebäude umgestaltet.







Artikel teilen

Artikel teilen