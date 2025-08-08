Das alte Pfarrhaus wurde bereits abgerissen. Der zweite Bauabschnitt zur Neugestaltung der Gackenbacher Ortsmitte kann demnächst beginnen. Abgeschlossen ist das Projekt damit aber noch nicht.

In Gackenbach soll noch in diesem Jahr mit dem Umbau des ehemaligen Pfarrheims zu einem Dorfgemeinschaftshaus begonnen werden. Nachdem das Land Rheinland-Pfalz den Förderbescheid für den zweiten Bauabschnitt der neuen Mitte übergeben hat, erwartet die Ortsgemeinde nun die Baugenehmigung des Westerwaldkreises. Anschließend können die Arbeiten ausgeschrieben werden, sagt Ortsbürgermeister Hans Ulrich Weidenfeller.

Der Umbau des Pfarrheims ist Teil eines mehrstufigen Projekts, das mit dem Abriss des ehemaligen Pfarrhauses in der Nachbarschaft bereits begonnen hat. Die katholische Kirche wollte das Pfarrhaus verkaufen, da sie nach dem Auszug von Pfarrer Bernd Westermann keine Verwendung mehr für die Räumlichkeiten hatte. Der Seelsorger war 2019 in den Ruhestand getreten. In Gackenbach wohnt inzwischen kein Pfarrer mehr.

i Das alte Pfarrhaus wurde bereits abgerissen. Die Freifläche neben der Kirche soll im dritten Bauabschnitt neu gestaltet werden. Thorsten Ferdinand

Laut Weidenfeller war das alte Pfarrhaus nach dem Auszug des Pfarrers noch einmal vermietet. Als die Kirche es schließlich verkaufen wollte, griff die Ortsgemeinde zu – unter der Voraussetzung, dass sie auch das benachbarte Pfarrheim und das kleine Pfarrsälchen erwerben könne. Für die Kommune, die am Dorferneuerungsprogramm des Landes teilnimmt, bot sich so die Möglichkeit, die Ortsmitte neu zu gestalten und zu einem attraktiven Treffpunkt zu machen.

Die Gemeinde habe zunächst überlegt, ob sie das Pfarrhaus erhalten kann, erklärt der Ortschef. Ein Umbau für eine neue Nutzung wäre allerdings sehr teuer geworden, so Weidenfeller. Das Haus war nicht barrierefrei und genügte den modernen Brandschutzanforderungen nicht mehr. Zudem war die Nutzfläche von 200 Quadratmetern für die Anforderungen der Gemeinde zu groß, weshalb man sich letztlich für den Abriss entschied. An dieser Stelle soll im dritten Bauabschnitt ein Multifunktionsplatz entstehen.

„Wenn das Land Wort hält, ist am Ende gut die Hälfte des Projekts über Landesmittel finanziert.“

Ortsbürgermeister Hans Ulrich Weidenfeller.

Zunächst ist jedoch das Pfarrheim an der Reihe: Im Dachgeschoss werden das Bürgermeisterzimmer und ein kleiner Lagerraum entstehen. Damit auch diese Etage barrierefrei erreichbar ist, wird ein Lift eingebaut. Eine behindertengerechte Toilette ist im Erdgeschoss geplant. Der bisherige Pfarrsaal erhält einen kleinen Anbau, in dem Stühle und Musikinstrumente der Vereine gelagert werden können. Der Saal selbst wird saniert, bleibt in seiner Größe aber unverändert.

Der katholischen Kirchengemeinde wurde zugesichert, dass sie den Saal weiterhin für Veranstaltungen und Versammlungen nutzen kann. Zudem sollen die neuen Toiletten von außen zugänglich sein, damit sie auch Gottesdienstbesuchern zur Verfügung stehen. Unter diesen Voraussetzungen war man gerne bereit, auch dieses Gebäude zu verkaufen, so der Ortschef. Genutzt wird der Saal auch von drei Chören und den Buchfinkensenioren. Diese müssen in der Bauphase wahrscheinlich vorübergehend auf andere Räumlichkeiten ausweichen. Das monatliche Dorffrühstück wird wohl ein- oder zweimal ausfallen.

i Der Saal des Pfarrhauses dient den Gackenbachern künftig als Dorfgemeinschaftshaus. Er wird ab Ende des Jahres saniert. Thorsten Ferdinand

Da auch energetische Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind und die Küche erneuert werden muss, liegt der finanzielle Aufwand für den zweiten Bauabschnitt bei fast 850.000 Euro. Wie schon beim Abriss des Pfarrhauses trägt das Land 60 Prozent der förderfähigen Kosten. Ohne diese Zuschüsse könnte sich Gackenbach das Projekt nicht leisten, obwohl die Gemeinde im Vergleich zu anderen Dörfern über hohe Gewerbesteuereinnahmen verfügt, wie der Ortsbürgermeister deutlich macht.

Die Anbaumaßnahmen im Erdgeschoss sind Teil des dritten Bauabschnitts. Dieser umfasst auch die Umgestaltung des benachbarten kleinen Pfarrsälchens zu einem Jugendraum sowie die Herstellung der Freianlagen. Weidenfeller geht davon aus, dass bis Mitte 2027 alles fertig ist, sofern keine unerwarteten Probleme auftreten. Insgesamt wird die neue Dorfmitte rund 1,9 Millionen Euro kosten. Etwas mehr als die Hälfte trägt das Land.

Wenn die Ortsgemeinde ihre neue Mitte nutzen kann, wird sie sich von ihrem alten Gemeindehaus im Unterdorf trennen. Das sanierte Fachwerkhaus soll dann verkauft werden, so der Ortschef. Aktuell ist dort auch noch der Jugendraum untergebracht.