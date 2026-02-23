Geplante Gleichstrom-Autobahn
Ultranet-Ausbau: Masten in Eitelborn werden erhöht
Die Masten der bestehenden Wechselstromleitung bei Eitelborn werden voraussichtlich ab Mai umgebaut und erhöht.
Die Masten der bestehenden Wechselstromleitung bei Eitelborn werden voraussichtlich ab Mai umgebaut und erhöht.
Thorsten Ferdinand

Im vergangenen Herbst wurde der letzte Abschnitt der geplanten Gleichstrom-Autobahn Ultranet von der Bundesnetzagentur genehmigt. Die Strecke verläuft auch durch den südlichen Westerwald. Wir haben nachgefragt, was das bedeutet.

Lesezeit 2 Minuten
Die Höchstspannungsleitung Ultranet ist genehmigt. Auch im Westerwaldkreis beginnen voraussichtlich im Mai die Umbauarbeiten an der bestehenden Wechselstromleitung, damit diese künftig auch Gleichstrom transportieren kann. Die Leitung verläuft durch das Buchfinkenland und die Augst.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren