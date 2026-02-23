Geplante Gleichstrom-Autobahn Ultranet-Ausbau: Masten in Eitelborn werden erhöht Thorsten Ferdinand 23.02.2026, 20:00 Uhr

i Die Masten der bestehenden Wechselstromleitung bei Eitelborn werden voraussichtlich ab Mai umgebaut und erhöht. Thorsten Ferdinand

Im vergangenen Herbst wurde der letzte Abschnitt der geplanten Gleichstrom-Autobahn Ultranet von der Bundesnetzagentur genehmigt. Die Strecke verläuft auch durch den südlichen Westerwald. Wir haben nachgefragt, was das bedeutet.

Die Höchstspannungsleitung Ultranet ist genehmigt. Auch im Westerwaldkreis beginnen voraussichtlich im Mai die Umbauarbeiten an der bestehenden Wechselstromleitung, damit diese künftig auch Gleichstrom transportieren kann. Die Leitung verläuft durch das Buchfinkenland und die Augst.







Artikel teilen

Artikel teilen