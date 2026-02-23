Im vergangenen Herbst wurde der letzte Abschnitt der geplanten Gleichstrom-Autobahn Ultranet von der Bundesnetzagentur genehmigt. Die Strecke verläuft auch durch den südlichen Westerwald. Wir haben nachgefragt, was das bedeutet.
Die Höchstspannungsleitung Ultranet ist genehmigt. Auch im Westerwaldkreis beginnen voraussichtlich im Mai die Umbauarbeiten an der bestehenden Wechselstromleitung, damit diese künftig auch Gleichstrom transportieren kann. Die Leitung verläuft durch das Buchfinkenland und die Augst.