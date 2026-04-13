Lesung in Niedermörsbach
Ulrich Schneider zeigt, was Westerwald zu erzählen hat
Im Heimatmuseum Niedermörsbach stellte der heimische Autor Ulrich (Uli) Schneider sein neues Buch „Der Westerwald hat viel zu er
Im Heimatmuseum Niedermörsbach stellte der heimische Autor Ulrich (Uli) Schneider sein neues Buch „Der Westerwald hat viel zu erzählen“ vor.
Rolf-Dieter Rötzel

In seinem neuen Buch „Der Westerwald hat viel zu erzählen“ blickt Buchautor und Heimatdichter Ulrich (Uli) Schneider aus Brunken auf Menschen, Sagen und Brauchtümer der Region. Nun fand eine Lesung im Heimatmuseum Niedermörsbach statt.

Lesezeit 3 Minuten
Eine große thematische Vielfalt an Geschichten und Wissenswertes zum Staunen, Nachdenken und Schmunzeln prägt das dieser Tage von dem bekannten Buchautor und Heimatdichter Ulrich (Uli) Schneider aus Brunken herausgegebene Buch „Der Westerwald hat viel zu erzählen“.

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