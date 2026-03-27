Westerwälder Kabarettnacht Uli Schmidt für Verdienste um Kultur ausgezeichnet Katrin Maue-Klaeser 27.03.2026, 17:00 Uhr

i Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck überreicht Uli Schmidt die Landesverdienstmedaille für sein "jahrzehntelanges Engagement für Kleinkunst, kulturelle Teilhabe und die Vernetzung von Kunst und Gesellschaft im Westerwald". Sascha Ditscher/Kleinkunstbühne

Anlässlich der letzten Westerwälder Kabarettnacht hat Staatssekretär Jürgen Hardeck Uli Schmidt die Landesverdienstmedaille überreicht. Mit der Ehrenamtsauszeichnung honoriert der Mitstreiter das jahrzehntelange Engagement des Kulturtreibenden.

Ungewohnt nervös trat Uli Schmidt auf die Bühne in der Eschelbacher Waldbachhalle, um Jochen Malmsheimer anzukündigen. Schmidt, Routinier unter den Kulturveranstaltern der Region, erklärte vor dem zweiten Programmpunkt der Westerwälder Kabarettnacht – dem Ensemble GlasBlasSing – selbst, wieso er so angespannt war wie lange nicht mehr: „Es ist das letzte Mal, dass ich eine Kabarettnacht anmoderiere.







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