Anlässlich der letzten Westerwälder Kabarettnacht hat Staatssekretär Jürgen Hardeck Uli Schmidt die Landesverdienstmedaille überreicht. Mit der Ehrenamtsauszeichnung honoriert der Mitstreiter das jahrzehntelange Engagement des Kulturtreibenden.
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Ungewohnt nervös trat Uli Schmidt auf die Bühne in der Eschelbacher Waldbachhalle, um Jochen Malmsheimer anzukündigen. Schmidt, Routinier unter den Kulturveranstaltern der Region, erklärte vor dem zweiten Programmpunkt der Westerwälder Kabarettnacht – dem Ensemble GlasBlasSing – selbst, wieso er so angespannt war wie lange nicht mehr: „Es ist das letzte Mal, dass ich eine Kabarettnacht anmoderiere.