Ukrainischer Knabenchor gastiert in Ransbach-Baumbach

Ein weltberühmter Knabenchor in der Stadthalle Ransbach-Baumbach: Durch die Vermittlung eines Mediziners, der aus der Ukraine stammt, gastiert das Ensemble am 12. Dezember im Westerwald. Die Vorfreude ist groß.
Am Freitag, 12. Dezember, gastiert in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach der Knabenchor Dudaryk aus Lwiw, der frühere deutsche Name war Lemberg, (Ukraine). Dieses Ensemble, das zu den besten Knabenchören Europas, wenn nicht weltweit gezählt wird, macht auf seiner Deutschlandtournee auf Einladung des Kulturkreises Station in der Töpferstadt.