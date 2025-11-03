Alina Sorokina kam 2022 aus der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine nach Deutschland. Sie will sich ein neues Leben aufbauen. Sorokina hat nun eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten bei Susanne Friedrich in Hundsangen begonnen.
Das Thema Flüchtlinge ist jeden Tag gegenwärtig. Nicht immer sind es positive Nachrichten. Ganz anders sieht es in unserer folgenden Geschichte aus, die uns von der der promovierten Zahnärztin Susanne Friedrich aus Hundsangen zugetragen wurde. Alina Sorokina ist 30 Jahre alt und kommt aus der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine.