Ausbildung in Zahnarztpraxis Ukrainerin baut sich in Hundsangen neues Leben auf Mariam Nasiripour 03.11.2025, 10:00 Uhr

i Alina Sorokina (Mitte) ist ein gutes Beispiel dafür, dass die berufliche Integration von eingewanderten Menschen funktionieren kann, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Sie macht eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten in der Gemeinschaftspraxis von Teresa Simon (links), Susanne Friedrich (Zweite v. links) und Johannes Schmidt. Mit auf dem Bild Praktikantin Sarina Wiederhold. Mariam Nasiripour

Alina Sorokina kam 2022 aus der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine nach Deutschland. Sie will sich ein neues Leben aufbauen. Sorokina hat nun eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten bei Susanne Friedrich in Hundsangen begonnen.

Das Thema Flüchtlinge ist jeden Tag gegenwärtig. Nicht immer sind es positive Nachrichten. Ganz anders sieht es in unserer folgenden Geschichte aus, die uns von der der promovierten Zahnärztin Susanne Friedrich aus Hundsangen zugetragen wurde. Alina Sorokina ist 30 Jahre alt und kommt aus der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine.







Artikel teilen

Artikel teilen