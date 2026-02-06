ICE-Bahnhof Montabaur Überraschende Fahrplanänderungen sorgen für Verwirrung Daniel-D. Pirker 06.02.2026, 20:00 Uhr

i ICE-Reisende müssen sich am Bahnhof Montabaur auf temporäre Fahrplanänderungen einstellen. Andreas Egenolf

Schon bald müssen sich ICE-Pendler am Bahnhof Montabaur für rund eine Woche auf geänderte Abfahrtszeiten einstellen. Das teilt die Deutsche Bahn allerdings erst auf Nachfrage mit.

Kommunikations- und Buchungschaos bei der Deutschen Bahn (DB): In der nächsten Woche kommt es von Montagabend bis Freitagabend (9. Februar, 21 Uhr, bis 13. Februar, 21 Uhr) am Bahnhof Montabaur für Nutzer der ICEs zu spürbaren Abweichungen. Im Laufe des Freitags zuvor erreichten die Redaktion diverse Infos zu kurzfristigen Fahrplanänderungen in der betroffenen Woche.







