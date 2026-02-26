Seit mehr als 100 Jahren werden in Marienstatt Schüler unterrichtet, seit 1960 ist hier auch der Erwerb des Abiturs möglich. Nun steht das Private Gymnasiums erstmals in seiner Geschichte vor einem Trägerwechsel.
Lesezeit 3 Minuten
Paukenschlag am Privaten Gymnasium Marienstatt: Abt und Cellerar des Zisterzienserklosters, das die Schule 1910 gegründet hat und seither ihr Träger ist, haben den Westerwaldkreis darum gebeten, eine neue Lösung für die Trägerschaft zu finden, die den Orden nicht überfordert.