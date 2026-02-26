Neuer Träger gesucht Übernimmt eine Stiftung das Gymnasium Marienstatt? Nadja Hoffmann-Heidrich 26.02.2026, 17:00 Uhr

i Das Private Gymnasium in Marienstatt steht vermutlich vor einem Trägerwechsel: Eine noch zu gründende Stiftung könnte die Schule von der Zisterzienserabtei übernehmen. Röder-Moldenhauer

Seit mehr als 100 Jahren werden in Marienstatt Schüler unterrichtet, seit 1960 ist hier auch der Erwerb des Abiturs möglich. Nun steht das Private Gymnasiums erstmals in seiner Geschichte vor einem Trägerwechsel.

Paukenschlag am Privaten Gymnasium Marienstatt: Abt und Cellerar des Zisterzienserklosters, das die Schule 1910 gegründet hat und seither ihr Träger ist, haben den Westerwaldkreis darum gebeten, eine neue Lösung für die Trägerschaft zu finden, die den Orden nicht überfordert.







Artikel teilen

Artikel teilen