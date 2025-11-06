Teil 12: Tipps von Jörg Denzin Über Vertrauen und Bindung zwischen Hund und Mensch Jörg Denzin 06.11.2025, 15:00 Uhr

i Jörg Denzin kuschelt mit einem Welpen und betont: "Wenn du möchtest, dass dein Hund sich zu dir hingezogen fühlt, dich als Vorbild sieht und von dir lernen will, musst du in die faszinierende Welt deines Hundes eintauchen, denn nur dann wirst du ein echter Bindungspartner für deinem Hund." Chris Denzin

Wie entsteht echtes Vertrauen zwischen Mensch und Hund – und was hat das Kuschelhormon Oxytocin damit zu tun? In Teil 12 seiner Serie verrät Hundeerzieher Jörg Denzin, warum Nähe, Sicherheit und gemeinsame Erfolge die Basis jeder Bindung sind.

Vertrauen ist ein Geschenk der Natur an alle Säugetiere. Es beruht auf dem genetisch verankerten Urvertrauen, das in der frühen Kindheit durch Schutz, Geborgenheit und Fürsorge entsteht.Zu den wichtigsten lernfördernden Faktoren gehört die Vertrauenswürdigkeit des Menschen.







