Über Vertrauen und Bindung zwischen Hund und Mensch

Wie entsteht echtes Vertrauen zwischen Mensch und Hund – und was hat das Kuschelhormon Oxytocin damit zu tun? In Teil 12 seiner Serie verrät Hundeerzieher Jörg Denzin, warum Nähe, Sicherheit und gemeinsame Erfolge die Basis jeder Bindung sind.
Lesezeit 2 Minuten
Vertrauen ist ein Geschenk der Natur an alle Säugetiere. Es beruht auf dem genetisch verankerten Urvertrauen, das in der frühen Kindheit durch Schutz, Geborgenheit und Fürsorge entsteht.Zu den wichtigsten lernfördernden Faktoren gehört die Vertrauenswürdigkeit des Menschen.