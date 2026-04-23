Meinung zu den „Drei Eichen“ Über Standorte entscheidet meist das Geld Thorsten Ferdinand 23.04.2026, 12:00 Uhr

i Thorsten Ferdinand Kevin Rühle

Die Kommunalpolitik treibt den Bau eines Windparks im Gebiet „Drei Eichen“ voran. Doch es bleiben Zweifel, dass es wirklich ein guter Standort für derartige Anlagen wäre.

Neue Windräder sollten dort geplant werden, wo sie besonders viel Strom erzeugen und wo für den Bau besonders wenig Natur zerstört werden muss. Auf diese beiden Punkte können sich vermutlich sogar Befürworter und Gegner von Windenenergie einigen. Umso erstaunlicher ist es, dass diese Kriterien bei der Auswahl neuer Standorte für derartige Anlagen nur eine untergeordnete Rolle spielen.







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