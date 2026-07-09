Deal zur Urlaubszeit Über den Wolken gibt’s jetzt Hachenburger Bier Nadja Hoffmann-Heidrich 09.07.2026, 16:30 Uhr

i Sie fliegen jetzt gemeinsam: Flugzeuge der Lufthansa-Tochter Eurowings und Flaschen des Hachenburger Hell. Die Biersorte der Westerwald-Brauerei wird neuerdings in allen 130 Maschinen der Airline angeboten. Ed Turner/Westerwald-Brauerei Hachenburg. Ed Turner

Die Westerwald-Brauerei in Hachenburg bekommt derzeit ungewöhnlich viel „Urlaubspost“: Menschen, die dieser Tage auf Flügen der Airline Eurowings die Sorte Hell entdecken, schicken Fotos und Nachrichten, die ihre Verbundenheit zur Heimat ausdrücken.

Über den Wolken gibt’s nicht nur grenzenlose Freiheit, sondern neuerdings auch Bier der Westerwald-Brauerei: In allen 130 Flugzeugen der Lufthansa-Tochter Eurowings wird jetzt Hachenburger Hell angeboten. Auf diesen „Meilenstein“ sei das ganze Brauerei-Team stolz, heißt es in einer Pressemitteilung.







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