Deal zur Urlaubszeit
Über den Wolken gibt’s jetzt Hachenburger Bier
Sie fliegen jetzt gemeinsam: Flugzeuge der Lufthansa-Tochter Eurowings und Flaschen des Hachenburger Hell. Die Biersorte der Wes
Sie fliegen jetzt gemeinsam: Flugzeuge der Lufthansa-Tochter Eurowings und Flaschen des Hachenburger Hell. Die Biersorte der Westerwald-Brauerei wird neuerdings in allen 130 Maschinen der Airline angeboten.
Ed Turner/Westerwald-Brauerei Hachenburg. Ed Turner

Die Westerwald-Brauerei in Hachenburg bekommt derzeit ungewöhnlich viel „Urlaubspost“: Menschen, die dieser Tage auf Flügen der Airline Eurowings die Sorte Hell entdecken, schicken Fotos und Nachrichten, die ihre Verbundenheit zur Heimat ausdrücken.

Lesezeit 3 Minuten
Über den Wolken gibt’s nicht nur grenzenlose Freiheit, sondern neuerdings auch Bier der Westerwald-Brauerei: In allen 130 Flugzeugen der Lufthansa-Tochter Eurowings wird jetzt Hachenburger Hell angeboten. Auf diesen „Meilenstein“ sei das ganze Brauerei-Team stolz, heißt es in einer Pressemitteilung.
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