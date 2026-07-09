Die Westerwald-Brauerei in Hachenburg bekommt derzeit ungewöhnlich viel „Urlaubspost“: Menschen, die dieser Tage auf Flügen der Airline Eurowings die Sorte Hell entdecken, schicken Fotos und Nachrichten, die ihre Verbundenheit zur Heimat ausdrücken.
Lesezeit 3 Minuten
Über den Wolken gibt’s nicht nur grenzenlose Freiheit, sondern neuerdings auch Bier der Westerwald-Brauerei: In allen 130 Flugzeugen der Lufthansa-Tochter Eurowings wird jetzt Hachenburger Hell angeboten. Auf diesen „Meilenstein“ sei das ganze Brauerei-Team stolz, heißt es in einer Pressemitteilung.