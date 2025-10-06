Stimmung in der Innenstadt Über 1000 Gäste beim Kneipenfestival Montabaur dabei Lena Bongard 06.10.2025, 18:00 Uhr

i Hochbetrieb herrschte auch im Alt-Montabaur, wo Susann Dittrich nun zum letzten Mal als Kneipenwirtin war. Lena Bongard

Das Kneipenfestival 2025 versetze die Besucher in Montabaur sofort in Feierlaune. Das Festival war ein voller Erfolg: 16 Locations öffneten ihre Türen für über tausend Gäste, die gefühlt alles vom musikalischen Repertoire geboten bekamen.

Die ganze Montabaurer Innenstadt bebte von den rhythmischen Trommelklängen der Percussiongruppe „Monta Batida“. Direkt vor dem Rathaus sorgten die Percussionisten und Percussionistinnen mit viel Elan für einen dynamischen Auftakt des diesjährigen Kneipenfestivals, der die Besucher sofort in Feierlaune versetzte.







