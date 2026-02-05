Gemeinde verkauft Grundstücke Über 100.000 Euro für Bauland in Niederelbert geboten Thorsten Ferdinand 05.02.2026, 17:00 Uhr

i In Niederelbert wird bereits eifrig gebaut. Die Gemeinde will nun ihre beiden letzten Grundstücke im Neubaugebiet verkaufen. Thorsten Ferdinand

Bauen ist teuer. Trotzdem bleibt Bauland vielerorts begehrt. Das zeigt das Beispiel der Gemeinde Niederelbert, in der jetzt zwei Baugrundstücke im Höchstgebotsverfahren angeboten wurden.

Für den Kauf eines Baugrundstücks im Gebiet „Im Herberg“ sind der Ortsgemeinde Niederelbert mehr als 100.000 Euro angeboten worden. Dieses Ergebnis der Vergabe im Höchstgebotsverfahren wurde unlängst im Ortsgemeinderat bekannt gegeben. Konkret hat der unbekannte Höchstbieter 149 Euro pro Quadratmeter für ein 681 Quadratmeter großes Flurstück und 142 Euro pro Quadratmeter für ein 710 Quadratmeter großes Grundstück geboten.







