Urteil ist nicht rechtskräftig „Tyrannin“ aus dem Oberwesterwald legt Berufung gegen Freiheitsstrafe ein 09.10.2025, 08:45 Uhr

i Das am Amtsgericht Westerburg gefällte Urteil gegen eine 33-jährige Frau ist nicht rechtskräftig. Sie hat Berufung eingelegt. Angela Baumeier

33-jährige Frau hat einen Ort im Oberwesterwald in Angst und Schrecken versetzt. Für ihre Straftaten wurde sie in Westerburg verurteilt, doch die juristische Aufarbeitung geht nun weiter.

Eine 33-jährige Straftäterin, die vom Amtsgericht Westerburg zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf unsere Anfrage hin mitteilt. Die Frau wurde verurteilt, weil sie seit März 2025 in ihrem Wohnort immer wieder auf vielfältige Weise für Unruhe sorgte, sich so einer Vielzahl von Straftaten (Körperverletzung, Beleidigung, Verleumdung, Drohung, ...







