Die kleine Lea aus Niederahr hat Blutkrebs und braucht einen Stammzellspender. Um einen genetischen Zwilling zu finden, wurde jetzt eine Typisierungsaktion durchgeführt. Die Teilnehmerzahl stimmt zuversichtlich.

271 potenzielle Lebensretter aus dem Westerwald und auch aus Limburg haben sich am Samstag bei einer Typisierungsaktion der DKMS in Niederahr registrieren lassen. Die Typisierungsaktion wurde zugunsten der zehnjährigen Lea aus Niederahr veranstaltet. Sie leidet an Blutkrebs und benötigt eine Stammzellenspende.

Die Initiative war von Leas Tante ausgegangen. An der Organisation der Aktion waren auch Freunde der Familie und alle Vereine des Ortes beteiligt. „Wer als Spender nicht infrage kommt, hilft an anderer Stelle. Jeder möchte seinen Beitrag leisten“, erzählte Wioletta Gelhard, eine Freundin der Familie, unserer Zeitung. Und die Aktion sei ein voller Erfolg gewesen: „Wir sind sehr glücklich über dieses Ergebnis.“

i An der zweiten Station wurde der Wangenabstrich durchgeführt. Wer Hilfe oder Anleitung benötigte, dem halfen die Mitarbeiter der DKMS. Mariam Nasiripour

Ob die Aktion erfolgreich war und ein passender Spender gefunden wird, lässt sich erst in rund drei Wochen sagen. Dann seien die Proben ausgewertet und werden mit Leas Daten abgeglichen. „Bei solchen Aktionen wird selten ein Spender gefunden für die Person, für die die Aktion durchgeführt wird“, erklärte Salome Steinhoff von der DKMS. Aber es könnte einem anderen Patienten irgendwo auf der Welt helfen. Auf jeden Fall seien solche Registrierungsaktionen wichtig, da ein Mensch nur bis zum 61. Lebensjahr als Spender infrage kommt. Dann fällt er aus der Registrierung raus und neue Spender werden gebraucht.

„Wir haben ganz viel Hoffnung in die Aktion. Wir sind positiv eingestellt, dass es klappen wird“, sagte Christina Schmidt, eine weitere Freundin der Familie. Hoffnungsvoll zeigte sich auch Leas Mutter, Sandra Rohe. Lea sei seit zwei Wochen im Krankenhaus Kemperhof in Koblenz. Sie habe eine Chemotherapie hinter sich, sei dort seit zwei Wochen stationär untergebracht. Die Chemo sei zur Vorbereitung auf die Spende durchgeführt worden. „Alle sagen uns, dass ihre Prognose positiv ist. Deswegen ist dieser Tag so wichtig“, führte Sandra Rohe aus.

i Die Typisierungsaktion für Lea war ein voller Erfolg. Insgesamt 271 Menschen haben sich registrieren lassen und viele hatten bei der Organisation der Aktion mitgeholfen und mitangepackt. Mariam Nasiripour

Die Spender mussten drei Stationen durchlaufen. An der ersten Station wurde ihnen erklärt, was sie genau machen müssen. An der zweiten Station führten sie einen Wangenabstrich durch, den sie an der dritten Station abgaben. Anschließend konnten sie den Samstag bei Würstchen, kühlen Getränken oder Kaffee und Kuchen sowie Waffeln genießen. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und Ballontiere.

Welche Glücksgefühle ausgelöst werden, wenn man einem Menschen helfen oder sogar ein Leben retten kann, davon erzählte Nils Sturm. Er hatte sich vor rund 15 Jahren registrieren lassen. Im Januar dieses Jahres war es dann so weit und er spendete Knochenmark für einen Patienten aus der Schweiz. „Es ist ein sehr schönes Gefühl und der Aufwand, den man selbst hat, steht in keinem Verhältnis zur Wirkung, den man damit erzielt“, berichtete er. Er war anschließend eine Woche krankgeschrieben und hatte leichte Schmerzen. „Ich würde es wieder machen“, betonte er.

Parallel wurde auf gofundme.com eine Spendenaktion für Leas Familie organisiert. Bis zum Redaktionsschluss waren 17.145 Euro zusammengekommen.