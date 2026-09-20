Neue Ausstellung gibt Einblick Turnvereine in Mogendorf: Wie aus Spaltung Einheit wird Hans-Peter Metternich 20.09.2026, 09:00 Uhr

i Die „Ausstellungsmacher“ Kriemhild Hellmann und Hans Peter Brümmendorf mit einigen Utensilien aus der Turnergeschichte von Mogendorf, die mit vielen weiteren Exponaten am 4. Oktober bei einer Sonderausstellung über die Turnergeschichte von Mogendorf in der „Monroffer Stuff“ zu sehen sind. Hans-Peter Metternich

Rivalität, Verbote und ein überraschender Neuanfang: Eine Ausstellung in der „Monroffer Stuff“ beleuchtet die bewegte Geschichte der Mogendorfer Turner. Alte Konflikte treffen auf lebendige Erinnerung – und zeigen, wie ein Dorf zusammenfand.

„Wie ein Dorf seine Spaltung überwand“: Unter diesem Motto wird am Sonntag, 4. Oktober, in der „Monroffer Stuff“ eine Ausstellung eröffnet, die das Turnen und die Geschichte der Turnerschaft in Mogendorf der Öffentlichkeit zugänglich macht. Zur Erinnerung: Der Kulturkreis Mogendorf hat mit der Eröffnung der „Monroffer Stuff“ Ende März dieses Jahres am Alexanderplatz mit einem kleinen, aber sehr feinen Museum ein Kleinod geschaffen, das die ...







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