Vor genau 50 Jahren, am 24. Februar 1975, gründeten Hans-Werner Diensberg und seine Mitstreiter den Tischtennisclub Steinefrenz. Dieses goldene Jubiläum feiert der Verein in diesem Jahr mit einem Festprogramm mit Hobbymeisterschaften, Frühschoppen und Blasmusik am Freitag, 23. Mai, und am Sonntag, 25. Mai. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken.

Rund vier Monate nach der Vereinsgründung fand die erste Generalversammlung statt, auf der auch die ursprüngliche Satzung des Vereins von zehn Mitgliedern beschlossen wurde. Noch im selben Jahr konnte der TTC Steinefrenz die erste Herren- und Jugendmannschaft im Westerwaldkreis anmelden. Als Trainings- und Spielstätte diente die ungenutzte Dorfschule.

i Die erste Schulmannschaft des TTC Steinefrenz. TTC Steinefrenz

Nur zwei Jahre nach der Vereinsgründung stieg die erste Herrenmannschaft in die 1. Kreisklasse auf. Nach vier Jahren folgte der Aufstieg in die Kreisliga. Ein Jahr später zählte der Verein stolze 121 Mitglieder und gehörte mit seinen karnevalistischen Veranstaltungen zum Dorfgeschehen dazu. Der TTC Steinfrenz stieg auf der Erfolgsleiter weiter auf und schaffte es 1982 in die Bezirksliga.

Weil die Dorfschule verkauft wurde, musste der Verein im selben Jahr den Trainings- und Spielbetrieb in die Schulturnhalle nach Salz verlegen. In den Jahren darauf folgten weitere Veranstaltungen, wie die jährliche Vereinsmeisterschaft oder Frühlingsfeste.

i Das jährliche Frühlingsfest gehörte zu den festen Terminen im Kalender des Vereins. TTC Steinefrenz

Erst Ende der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, 1988, bekam Steinefrenz ein Dorfgemeinschaftshaus, in das der TTC einziehen und somit wieder heimkehren konnte. Für den Verein ging es immer wieder Auf und Ab. So stieg der TTC wegen fehlender wichtiger Spieler wieder in die 1. Kreisklasse ab. Doch der Abstieg war nicht von langer Dauer. In der Saison 1991/92 schaffte der Verein den Aufstieg in der Kreisliga und gewann sogar den Westerwald-Pokal. Zudem etablierte sich eine Damenmannschaft.

1995 feierte der TTC Steinefrenz sein 20-jähriges Bestehen und fünf Jahre später dann das silberne Jubiläum an drei Tagen mit einem Festkommers sowie einem Freundschafts- und Mitternachtsturnier. Zu dieser Zeit vermeldete der Verein 130 Mitglieder. Mit seinen drei Herren- und vier Jugendmannschaften spielte er erfolgreich bei Meisterschaften und errang auch Pokalsiege. Das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte des TTC Steinefrenz war jedoch 2006, als er vier Titel mit seinen vier Herren- und drei Jugendmannschaften heimbrachte.

i Vereinsgründer und erster Vorsitzender Hans-Werner Diensberg. TTC Steinefrenz

Der Verein wird seit Jahren von Ausfällen von Jugendspielern oder aus Alters- und Krankheitsgründen begleitet. Wie viele andere Vereine auch, kämpft der TTC Steinefrenz mit schwindenden Mitgliederzahlen, aktuell zählt der Verein 90 Mitglieder und hat nur noch zwei Herrenmannschaften. Aber auch heute finden noch Hobby- und Vereinsmeisterschaften sowie Winterwanderungs- oder -Fahrten zu Weihnachtsmärkten statt.

Trotz allem schaut der TTC Steinefrenz hoffnungsvoll in die Zukunft.