Tolles Treffen in Müschenbach
Trucker sammeln Spenden für schwerstkranke Karla (3)
Viele imposante Trucks gab es am Wochenende auf dem Kirmesplatz in Müschenbach zu bestaunen. Das Treffen mit 85 Fahrzeugen fand
Viele imposante Trucks gab es am Wochenende auf dem Kirmesplatz in Müschenbach zu bestaunen. Das Treffen mit 85 Fahrzeugen fand für einen guten Zweck statt.
Röder-Moldenhauer

Dutzende Trucks kamen am Wochenende in Müschenbach zusammen. Die Teilnehmer verbrachten dort nicht nur eine tolle Zeit unter Gleichgesinnten, sondern sammelten gemeinsam mit rund 1500 Besuchern auch noch viele Spenden für ein schwerstkrankes Kind.

Lesezeit 2 Minuten
Das erste Trucker-Benefiztreffen auf dem Kirmesplatz in Müschenbach war ein voller Erfolg: 85 teilnehmende Lkw und rund 1500 Besucher haben dafür gesorgt, dass eine stattliche Spendensumme im fünfstelligen Bereich für die dreijährige, schwerstkranke Karla, deren Familie dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, zusammengekommen ist.
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